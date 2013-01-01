MBC (MBC) tokenomika
Miners.Club Project Description
Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment.
At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources.
A key component of Miners.Club is MinerBase, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency.
Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, $MBC.
Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience.
MBC (MBC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos MBC (MBC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
MBC (MBC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
MBC (MBC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MBC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MBC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MBC tokenomiku, uzzini MBC tokena reāllaika cenu!
MBC cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MBC? Mūsu MBC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
