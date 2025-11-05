BiržaDEX+
Reāllaika Maya World cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MAYA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAYA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAYA

MAYA Cenas informācija

Kas ir MAYA

MAYA Oficiālā tīmekļa vietne

MAYA Tokenomika

MAYA Cenas prognoze

Maya World Cena (MAYA)

Nav sarakstā

1 MAYA uz USD reāllaika cena:

$0.00026586
$0.00026586$0.00026586
-8.90%1D
mexc
USD
Maya World (MAYA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:52 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.33%

-8.94%

-30.94%

-30.94%

Maya World (MAYA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MAYA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAYA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAYA ir mainījies par -3.33% pēdējā stundā, par -8.94% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Maya World (MAYA) tirgus informācija

$ 252.89K
$ 252.89K$ 252.89K

--
----

$ 269.03K
$ 269.03K$ 269.03K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Maya World tirgus maksimums ir $ 252.89K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAYA apjoms apgrozībā ir 939.99M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 269.03K.

Maya World (MAYA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Maya World uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Maya World uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Maya World uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Maya World uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.94%
30 dienas$ 0+62.47%
60 dienas$ 0+15.07%
90 dienas$ 0--

Kas ir Maya World (MAYA)?

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Maya World (MAYA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Maya World cenas prognoze (USD)

Kāda būs Maya World (MAYA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Maya World (MAYA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Maya World prognozes.

Apskati Maya World cenas prognozi!

MAYA uz vietējām valūtām

Maya World (MAYA) tokenomika

Maya World (MAYA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAYA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Maya World (MAYA)

Kāda ir Maya World (MAYA) vērtība šodien?
Reāllaika MAYA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAYA uz USD cena?
Pašreizējā MAYA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Maya World tirgus maksimums?
MAYA tirgus maksimums ir $ 252.89K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAYA apjoms apgrozībā?
MAYA apjoms apgrozībā ir 939.99M USD.
Kāda bija MAYA vēsturiski augstākā cena?
MAYA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MAYA vēsturiski zemākā cena?
MAYA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MAYA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAYA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAYA šogad kāps augstāk?
MAYA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAYA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:52 (UTC+8)

Maya World (MAYA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

