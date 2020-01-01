Maximize AI (MAXI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Maximize AI (MAXI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Maximize AI (MAXI) informācija

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place.

Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks.

✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task.

✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases.

✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://maximizeai.org/

Maximize AI (MAXI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Maximize AI (MAXI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 454.19K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 88.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 514.37K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01827095
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00513813
Maximize AI (MAXI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Maximize AI (MAXI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MAXI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MAXI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MAXI tokenomiku, uzzini MAXI tokena reāllaika cenu!

MAXI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MAXI? Mūsu MAXI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.