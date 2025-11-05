BiržaDEX+
Reāllaika maxBTC cena šodien ir 51,256 USD. Seko līdzi reāllaika MAXBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAXBTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAXBTC

MAXBTC Cenas informācija

Kas ir MAXBTC

MAXBTC Oficiālā tīmekļa vietne

MAXBTC Tokenomika

MAXBTC Cenas prognoze

maxBTC logotips

maxBTC Cena (MAXBTC)

Nav sarakstā

1 MAXBTC uz USD reāllaika cena:

$51,256
$51,256$51,256
-52.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
maxBTC (MAXBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:34 (UTC+8)

maxBTC (MAXBTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 42,866
$ 42,866$ 42,866
24h zemākā
$ 161,861
$ 161,861$ 161,861
24h augstākā

$ 42,866
$ 42,866$ 42,866

$ 161,861
$ 161,861$ 161,861

$ 172,696
$ 172,696$ 172,696

$ 42,866
$ 42,866$ 42,866

-49.71%

-52.13%

-55.04%

-55.04%

maxBTC (MAXBTC) reāllaika cena ir $51,256. Pēdējo 24 stundu laikā MAXBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 42,866 līdz augstākajai $ 161,861, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAXBTC visu laiku augstākā cena ir $ 172,696, savukārt zemākā - $ 42,866.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAXBTC ir mainījies par -49.71% pēdējā stundā, par -52.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -55.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

maxBTC (MAXBTC) tirgus informācija

$ 102.51K
$ 102.51K$ 102.51K

--
----

$ 102.51K
$ 102.51K$ 102.51K

2.00
2.00 2.00

2.0
2.0 2.0

Pašreizējais maxBTC tirgus maksimums ir $ 102.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAXBTC apjoms apgrozībā ir 2.00 ar kopējo apjomu 2.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 102.51K.

maxBTC (MAXBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas maxBTC uz USD bija $ -55,829.54996823951.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas maxBTC uz USD bija $ -29,945.3851408000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas maxBTC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas maxBTC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -55,829.54996823951-52.13%
30 dienas$ -29,945.3851408000-58.42%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir maxBTC (MAXBTC)?

maxBTC is liquid, yield-bearing Bitcoin that offers sustainable returns to its holders through proven BTC-denominated strategies.

Built for composability, its LST-like structure makes it compatible with existing DeFi integrations and effective as collateral in lending markets. It lets holders deploy capital without losing BTC exposure, improve capital efficiency, and scale with multiple underlying strategies over time.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

maxBTC (MAXBTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

maxBTC cenas prognoze (USD)

Kāda būs maxBTC (MAXBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu maxBTC (MAXBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa maxBTC prognozes.

Apskati maxBTC cenas prognozi!

MAXBTC uz vietējām valūtām

maxBTC (MAXBTC) tokenomika

maxBTC (MAXBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAXBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par maxBTC (MAXBTC)

Kāda ir maxBTC (MAXBTC) vērtība šodien?
Reāllaika MAXBTC cena USD ir 51,256 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAXBTC uz USD cena?
Pašreizējā MAXBTC uz USD cena ir $ 51,256. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir maxBTC tirgus maksimums?
MAXBTC tirgus maksimums ir $ 102.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAXBTC apjoms apgrozībā?
MAXBTC apjoms apgrozībā ir 2.00 USD.
Kāda bija MAXBTC vēsturiski augstākā cena?
MAXBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 172,696 USD apmērā.
Kāda bija MAXBTC vēsturiski zemākā cena?
MAXBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 42,866 USD.
Kāds ir MAXBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAXBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAXBTC šogad kāps augstāk?
MAXBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAXBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:34 (UTC+8)

maxBTC (MAXBTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

