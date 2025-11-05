BiržaDEX+
Reāllaika MAX cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAX

MAX Cenas informācija

Kas ir MAX

MAX Tehniskais dokuments

MAX Oficiālā tīmekļa vietne

MAX Tokenomika

MAX Cenas prognoze

MAX logotips

MAX Cena (MAX)

Nav sarakstā

1 MAX uz USD reāllaika cena:

$0.00094292
-6.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
MAX (MAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:25 (UTC+8)

MAX (MAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0.00104478
24h augstākā

$ 0
$ 0.00104478
$ 0.207775
$ 0
-0.40%

-6.32%

-32.37%

-32.37%

MAX (MAX) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MAX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00104478, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAX visu laiku augstākā cena ir $ 0.207775, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAX ir mainījies par -0.40% pēdējā stundā, par -6.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MAX (MAX) tirgus informācija

$ 947.49K
--
$ 947.49K
999.67M
999,671,615.011139
Pašreizējais MAX tirgus maksimums ir $ 947.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAX apjoms apgrozībā ir 999.67M ar kopējo apjomu 999671615.011139. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 947.49K.

MAX (MAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MAX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MAX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MAX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MAX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.32%
30 dienas$ 0-46.54%
60 dienas$ 0-87.47%
90 dienas$ 0--

Kas ir MAX (MAX)?

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MAX cenas prognoze (USD)

Kāda būs MAX (MAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MAX (MAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MAX prognozes.

Apskati MAX cenas prognozi!

MAX uz vietējām valūtām

MAX (MAX) tokenomika

MAX (MAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MAX (MAX)

Kāda ir MAX (MAX) vērtība šodien?
Reāllaika MAX cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAX uz USD cena?
Pašreizējā MAX uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MAX tirgus maksimums?
MAX tirgus maksimums ir $ 947.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAX apjoms apgrozībā?
MAX apjoms apgrozībā ir 999.67M USD.
Kāda bija MAX vēsturiski augstākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.207775 USD apmērā.
Kāda bija MAX vēsturiski zemākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAX šogad kāps augstāk?
MAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:25 (UTC+8)

MAX (MAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

