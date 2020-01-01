Mavryk Network (MVRK) tokenomika

Mavryk Network (MVRK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Mavryk Network (MVRK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Mavryk Network (MVRK) informācija

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

In 2025, Mavryk secured the largest RWA tokenization deal in history - a $10B+ agreement with MultiBank Group and MAG, bringing luxury real estate, including Ritz-Carlton and Keturah Reserve, on-chain through Mavryk’s rails.

Built to scale, Mavryk provides a robust infrastructure for RWA & DeFi applications and works closely with regulated partners and institutional asset managers & property developers to bring traditional assets on-chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mavryk.org/
Tehniskais dokuments:
https://mavryk.org/litepaper

Mavryk Network (MVRK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Mavryk Network (MVRK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 34.52M
$ 34.52M
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 300.00M
$ 300.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 34.52M
$ 34.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.119246
$ 0.119246
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.100977
$ 0.100977
Pašreizējā cena:
$ 0.115056
$ 0.115056

Mavryk Network (MVRK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Mavryk Network (MVRK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MVRK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MVRK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MVRK tokenomiku, uzzini MVRK tokena reāllaika cenu!

MVRK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MVRK? Mūsu MVRK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.