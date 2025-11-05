BiržaDEX+
Reāllaika Matr1x cena šodien ir 0.00500833 USD. Seko līdzi reāllaika MAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Matr1x cena šodien ir 0.00500833 USD. Seko līdzi reāllaika MAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAX

MAX Cenas informācija

Kas ir MAX

MAX Oficiālā tīmekļa vietne

MAX Tokenomika

MAX Cenas prognoze

Matr1x logotips

Matr1x Cena (MAX)

Nav sarakstā

1 MAX uz USD reāllaika cena:

$0.00500833
$0.00500833$0.00500833
-15.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Matr1x (MAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:18 (UTC+8)

Matr1x (MAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00490657
$ 0.00490657$ 0.00490657
24h zemākā
$ 0.00621742
$ 0.00621742$ 0.00621742
24h augstākā

$ 0.00490657
$ 0.00490657$ 0.00490657

$ 0.00621742
$ 0.00621742$ 0.00621742

$ 0.474276
$ 0.474276$ 0.474276

$ 0.00490657
$ 0.00490657$ 0.00490657

-2.66%

-15.68%

-36.95%

-36.95%

Matr1x (MAX) reāllaika cena ir $0.00500833. Pēdējo 24 stundu laikā MAX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00490657 līdz augstākajai $ 0.00621742, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAX visu laiku augstākā cena ir $ 0.474276, savukārt zemākā - $ 0.00490657.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAX ir mainījies par -2.66% pēdējā stundā, par -15.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Matr1x (MAX) tirgus informācija

$ 758.03K
$ 758.03K$ 758.03K

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

151.35M
151.35M 151.35M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Pašreizējais Matr1x tirgus maksimums ir $ 758.03K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAX apjoms apgrozībā ir 151.35M ar kopējo apjomu 800000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.01M.

Matr1x (MAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Matr1x uz USD bija $ -0.000931428715380029.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Matr1x uz USD bija $ -0.0020652569.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Matr1x uz USD bija $ -0.0028614006.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Matr1x uz USD bija $ -0.0122038203417321.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000931428715380029-15.68%
30 dienas$ -0.0020652569-41.23%
60 dienas$ -0.0028614006-57.13%
90 dienas$ -0.0122038203417321-70.90%

Kas ir Matr1x (MAX)?

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Matr1x (MAX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Matr1x cenas prognoze (USD)

Kāda būs Matr1x (MAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Matr1x (MAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Matr1x prognozes.

Apskati Matr1x cenas prognozi!

MAX uz vietējām valūtām

Matr1x (MAX) tokenomika

Matr1x (MAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Matr1x (MAX)

Kāda ir Matr1x (MAX) vērtība šodien?
Reāllaika MAX cena USD ir 0.00500833 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAX uz USD cena?
Pašreizējā MAX uz USD cena ir $ 0.00500833. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Matr1x tirgus maksimums?
MAX tirgus maksimums ir $ 758.03K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAX apjoms apgrozībā?
MAX apjoms apgrozībā ir 151.35M USD.
Kāda bija MAX vēsturiski augstākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.474276 USD apmērā.
Kāda bija MAX vēsturiski zemākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00490657 USD.
Kāds ir MAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAX šogad kāps augstāk?
MAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:18 (UTC+8)

Matr1x (MAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

