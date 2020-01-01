MATES (MATES) tokenomika

MATES (MATES) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MATES (MATES), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MATES (MATES) informācija

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents.

Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.moemate.io/
Tehniskais dokuments:
https://moemate.io/whatsup

MATES (MATES) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MATES (MATES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 188.15K
Kopējais apjoms:
$ 19.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.25B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.63M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01270764
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
MATES (MATES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MATES (MATES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MATES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MATES tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MATES tokenomiku, uzzini MATES tokena reāllaika cenu!

MATES cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MATES? Mūsu MATES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.