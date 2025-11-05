BiržaDEX+
Reāllaika Matchy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $MATCHY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $MATCHY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Matchy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $MATCHY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $MATCHY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $MATCHY

$MATCHY Cenas informācija

Kas ir $MATCHY

$MATCHY Oficiālā tīmekļa vietne

$MATCHY Tokenomika

$MATCHY Cenas prognoze

Matchy Cena ($MATCHY)

Nav sarakstā

1 $MATCHY uz USD reāllaika cena:

--
----
+1.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Matchy ($MATCHY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:08 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+1.63%

-41.98%

-41.98%

Matchy ($MATCHY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā $MATCHY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $MATCHY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $MATCHY ir mainījies par +0.17% pēdējā stundā, par +1.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Matchy ($MATCHY) tirgus informācija

$ 64.87K
$ 64.87K$ 64.87K

--
----

$ 64.87K
$ 64.87K$ 64.87K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

Pašreizējais Matchy tirgus maksimums ir $ 64.87K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $MATCHY apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999997307.060396. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 64.87K.

Matchy ($MATCHY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.63%
30 dienas$ 0-65.48%
60 dienas$ 0-85.81%
90 dienas$ 0--

Kas ir Matchy ($MATCHY)?

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Matchy ($MATCHY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Matchy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Matchy ($MATCHY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Matchy ($MATCHY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Matchy prognozes.

Apskati Matchy cenas prognozi!

$MATCHY uz vietējām valūtām

Matchy ($MATCHY) tokenomika

Matchy ($MATCHY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $MATCHY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Matchy ($MATCHY)

Kāda ir Matchy ($MATCHY) vērtība šodien?
Reāllaika $MATCHY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $MATCHY uz USD cena?
Pašreizējā $MATCHY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Matchy tirgus maksimums?
$MATCHY tirgus maksimums ir $ 64.87K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $MATCHY apjoms apgrozībā?
$MATCHY apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija $MATCHY vēsturiski augstākā cena?
$MATCHY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija $MATCHY vēsturiski zemākā cena?
$MATCHY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir $MATCHY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $MATCHY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $MATCHY šogad kāps augstāk?
$MATCHY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $MATCHY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:22:08 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

