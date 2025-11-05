Matchy Cena ($MATCHY)
+0.17%
+1.63%
-41.98%
-41.98%
Matchy ($MATCHY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā $MATCHY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $MATCHY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā $MATCHY ir mainījies par +0.17% pēdējā stundā, par +1.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Matchy tirgus maksimums ir $ 64.87K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $MATCHY apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999997307.060396. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 64.87K.
Šodien cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Matchy uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+1.63%
|30 dienas
|$ 0
|-65.48%
|60 dienas
|$ 0
|-85.81%
|90 dienas
|$ 0
|--
Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana
In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.
At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.
The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.
What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.
Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.
In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Matchy ($MATCHY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Matchy ($MATCHY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Matchy prognozes.
Apskati Matchy cenas prognozi!
Matchy ($MATCHY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $MATCHY tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
PlayMindProtocol
PMIND
+1,483.83%
Momentum
MMT
+1,417.33%
Memealchemy
MEAL
+291.30%
DEGENFI
DEGENFI
+98.83%
CUDIS
CUDIS
+76.38%