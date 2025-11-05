BiržaDEX+
Reāllaika Mastercard xStock cena šodien ir 552.74 USD. Seko līdzi reāllaika MAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Mastercard xStock cena šodien ir 552.74 USD. Seko līdzi reāllaika MAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAX

MAX Cenas informācija

Kas ir MAX

MAX Tehniskais dokuments

MAX Oficiālā tīmekļa vietne

MAX Tokenomika

MAX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Mastercard xStock logotips

Mastercard xStock Cena (MAX)

Nav sarakstā

1 MAX uz USD reāllaika cena:

$552.73
$552.73$552.73
+1.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Mastercard xStock (MAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:59 (UTC+8)

Mastercard xStock (MAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 540.17
$ 540.17$ 540.17
24h zemākā
$ 553.61
$ 553.61$ 553.61
24h augstākā

$ 540.17
$ 540.17$ 540.17

$ 553.61
$ 553.61$ 553.61

$ 616.08
$ 616.08$ 616.08

$ 540.17
$ 540.17$ 540.17

+0.11%

+1.85%

-2.13%

-2.13%

Mastercard xStock (MAX) reāllaika cena ir $552.74. Pēdējo 24 stundu laikā MAX tika tirgots robežās no zemākās $ 540.17 līdz augstākajai $ 553.61, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAX visu laiku augstākā cena ir $ 616.08, savukārt zemākā - $ 540.17.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAX ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par +1.85% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mastercard xStock (MAX) tirgus informācija

$ 162.92K
$ 162.92K$ 162.92K

--
----

$ 11.64M
$ 11.64M$ 11.64M

294.76
294.76 294.76

21,050.41894800876
21,050.41894800876 21,050.41894800876

Pašreizējais Mastercard xStock tirgus maksimums ir $ 162.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAX apjoms apgrozībā ir 294.76 ar kopējo apjomu 21050.41894800876. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.64M.

Mastercard xStock (MAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mastercard xStock uz USD bija $ +10.03.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mastercard xStock uz USD bija $ -26.4486642740.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mastercard xStock uz USD bija $ -31.1984143680.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mastercard xStock uz USD bija $ -16.0983383093627.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +10.03+1.85%
30 dienas$ -26.4486642740-4.78%
60 dienas$ -31.1984143680-5.64%
90 dienas$ -16.0983383093627-2.83%

Kas ir Mastercard xStock (MAX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mastercard xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mastercard xStock (MAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mastercard xStock (MAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mastercard xStock prognozes.

Apskati Mastercard xStock cenas prognozi!

MAX uz vietējām valūtām

Mastercard xStock (MAX) tokenomika

Mastercard xStock (MAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mastercard xStock (MAX)

Kāda ir Mastercard xStock (MAX) vērtība šodien?
Reāllaika MAX cena USD ir 552.74 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAX uz USD cena?
Pašreizējā MAX uz USD cena ir $ 552.74. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mastercard xStock tirgus maksimums?
MAX tirgus maksimums ir $ 162.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAX apjoms apgrozībā?
MAX apjoms apgrozībā ir 294.76 USD.
Kāda bija MAX vēsturiski augstākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 616.08 USD apmērā.
Kāda bija MAX vēsturiski zemākā cena?
MAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 540.17 USD.
Kāds ir MAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAX šogad kāps augstāk?
MAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:59 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

