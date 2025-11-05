BiržaDEX+
Reāllaika Massa Bridged BTC cena šodien ir 103,089 USD. Seko līdzi reāllaika WBTC.E uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WBTC.E cenas tendenci MEXC.Reāllaika Massa Bridged BTC cena šodien ir 103,089 USD. Seko līdzi reāllaika WBTC.E uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WBTC.E cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WBTC.E

WBTC.E Cenas informācija

Kas ir WBTC.E

WBTC.E Oficiālā tīmekļa vietne

WBTC.E Tokenomika

WBTC.E Cenas prognoze

Massa Bridged BTC logotips

Massa Bridged BTC Cena (WBTC.E)

Nav sarakstā

1 WBTC.E uz USD reāllaika cena:

$103,089
-5.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Massa Bridged BTC (WBTC.E) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:47 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 102,910
24h zemākā
$ 110,429
24h augstākā

$ 102,910
$ 110,429
$ 212,430
$ 95,551
-0.00%

-5.95%

-6.85%

-6.85%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) reāllaika cena ir $103,089. Pēdējo 24 stundu laikā WBTC.E tika tirgots robežās no zemākās $ 102,910 līdz augstākajai $ 110,429, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WBTC.E visu laiku augstākā cena ir $ 212,430, savukārt zemākā - $ 95,551.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WBTC.E ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -5.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tirgus informācija

$ 20.62K
--
$ 20.62K
0.20
0.2
Pašreizējais Massa Bridged BTC tirgus maksimums ir $ 20.62K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WBTC.E apjoms apgrozībā ir 0.20 ar kopējo apjomu 0.2. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.62K.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Massa Bridged BTC uz USD bija $ -6,522.0363930724.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Massa Bridged BTC uz USD bija $ -15,605.8602336000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Massa Bridged BTC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Massa Bridged BTC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -6,522.0363930724-5.95%
30 dienas$ -15,605.8602336000-15.13%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Massa Bridged BTC (WBTC.E)?

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Massa Bridged BTC (WBTC.E) resurss

Oficiālā interneta vietne

Massa Bridged BTC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Massa Bridged BTC (WBTC.E) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Massa Bridged BTC (WBTC.E) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Massa Bridged BTC prognozes.

Apskati Massa Bridged BTC cenas prognozi!

WBTC.E uz vietējām valūtām

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomika

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WBTC.E tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Kāda ir Massa Bridged BTC (WBTC.E) vērtība šodien?
Reāllaika WBTC.E cena USD ir 103,089 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WBTC.E uz USD cena?
Pašreizējā WBTC.E uz USD cena ir $ 103,089. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Massa Bridged BTC tirgus maksimums?
WBTC.E tirgus maksimums ir $ 20.62K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WBTC.E apjoms apgrozībā?
WBTC.E apjoms apgrozībā ir 0.20 USD.
Kāda bija WBTC.E vēsturiski augstākā cena?
WBTC.E sasniedza vēsturiski augstāko cenu 212,430 USD apmērā.
Kāda bija WBTC.E vēsturiski zemākā cena?
WBTC.E sasniedza vēsturiski zemāko cenu 95,551 USD.
Kāds ir WBTC.E tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WBTC.E tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WBTC.E šogad kāps augstāk?
WBTC.E cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WBTC.E cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:47 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

