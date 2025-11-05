BiržaDEX+
Reāllaika mascot of the trenches cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RUG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RUG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RUG

RUG Cenas informācija

Kas ir RUG

RUG Oficiālā tīmekļa vietne

RUG Tokenomika

RUG Cenas prognoze

1 RUG uz USD reāllaika cena:

$0.00019673
$0.00019673$0.00019673
-19.70%1D
mexc
USD
mascot of the trenches (RUG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:51 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.74%

-19.81%

+75.35%

+75.35%

mascot of the trenches (RUG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RUG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RUG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RUG ir mainījies par +1.74% pēdējā stundā, par -19.81% pēdējo 24 stundu laikā un par +75.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

mascot of the trenches (RUG) tirgus informācija

$ 196.48K
$ 196.48K$ 196.48K

--
----

$ 196.48K
$ 196.48K$ 196.48K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,519.535261
999,111,519.535261 999,111,519.535261

Pašreizējais mascot of the trenches tirgus maksimums ir $ 196.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RUG apjoms apgrozībā ir 999.11M ar kopējo apjomu 999111519.535261. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 196.48K.

mascot of the trenches (RUG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas mascot of the trenches uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas mascot of the trenches uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas mascot of the trenches uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas mascot of the trenches uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-19.81%
30 dienas$ 0+442.29%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir mascot of the trenches (RUG)?

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

mascot of the trenches (RUG) resurss

Oficiālā interneta vietne

mascot of the trenches cenas prognoze (USD)

Kāda būs mascot of the trenches (RUG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu mascot of the trenches (RUG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mascot of the trenches prognozes.

Apskati mascot of the trenches cenas prognozi!

RUG uz vietējām valūtām

mascot of the trenches (RUG) tokenomika

mascot of the trenches (RUG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RUG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par mascot of the trenches (RUG)

Kāda ir mascot of the trenches (RUG) vērtība šodien?
Reāllaika RUG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RUG uz USD cena?
Pašreizējā RUG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir mascot of the trenches tirgus maksimums?
RUG tirgus maksimums ir $ 196.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RUG apjoms apgrozībā?
RUG apjoms apgrozībā ir 999.11M USD.
Kāda bija RUG vēsturiski augstākā cena?
RUG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RUG vēsturiski zemākā cena?
RUG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RUG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RUG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RUG šogad kāps augstāk?
RUG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RUG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:51 (UTC+8)

Atruna

