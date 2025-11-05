BiržaDEX+
Reāllaika Marvin The Robot cena šodien ir 0.00434481 USD. Seko līdzi reāllaika MARVIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARVIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MARVIN

MARVIN Cenas informācija

Kas ir MARVIN

MARVIN Oficiālā tīmekļa vietne

MARVIN Tokenomika

MARVIN Cenas prognoze

Marvin The Robot logotips

Marvin The Robot Cena (MARVIN)

1 MARVIN uz USD reāllaika cena:

$0.00434481
-7.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Marvin The Robot (MARVIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:44 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00415233
24h zemākā
$ 0.00479358
24h augstākā

$ 0.00415233
$ 0.00479358
$ 0.00637845
$ 0.00415233
+0.22%

-7.99%

-15.53%

-15.53%

Marvin The Robot (MARVIN) reāllaika cena ir $0.00434481. Pēdējo 24 stundu laikā MARVIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00415233 līdz augstākajai $ 0.00479358, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MARVIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00637845, savukārt zemākā - $ 0.00415233.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MARVIN ir mainījies par +0.22% pēdējā stundā, par -7.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) tirgus informācija

$ 34.53K
--
$ 41.16K
7.95M
9,472,220.0
Pašreizējais Marvin The Robot tirgus maksimums ir $ 34.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MARVIN apjoms apgrozībā ir 7.95M ar kopējo apjomu 9472220.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 41.16K.

Marvin The Robot (MARVIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Marvin The Robot uz USD bija $ -0.000377629148776545.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Marvin The Robot uz USD bija $ -0.0012324040.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Marvin The Robot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Marvin The Robot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000377629148776545-7.99%
30 dienas$ -0.0012324040-28.36%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Marvin The Robot (MARVIN)?

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Marvin The Robot (MARVIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Marvin The Robot cenas prognoze (USD)

Kāda būs Marvin The Robot (MARVIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Marvin The Robot (MARVIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Marvin The Robot prognozes.

Apskati Marvin The Robot cenas prognozi!

MARVIN uz vietējām valūtām

Marvin The Robot (MARVIN) tokenomika

Marvin The Robot (MARVIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MARVIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Marvin The Robot (MARVIN)

Kāda ir Marvin The Robot (MARVIN) vērtība šodien?
Reāllaika MARVIN cena USD ir 0.00434481 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MARVIN uz USD cena?
Pašreizējā MARVIN uz USD cena ir $ 0.00434481. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Marvin The Robot tirgus maksimums?
MARVIN tirgus maksimums ir $ 34.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MARVIN apjoms apgrozībā?
MARVIN apjoms apgrozībā ir 7.95M USD.
Kāda bija MARVIN vēsturiski augstākā cena?
MARVIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00637845 USD apmērā.
Kāda bija MARVIN vēsturiski zemākā cena?
MARVIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00415233 USD.
Kāds ir MARVIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MARVIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MARVIN šogad kāps augstāk?
MARVIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MARVIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Marvin The Robot (MARVIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,270.00
$3,276.84
$155.03
$1.0000
$2.2036
