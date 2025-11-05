BiržaDEX+
Reāllaika Martin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MARTIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARTIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Martin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MARTIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARTIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MARTIN

MARTIN Cenas informācija

Kas ir MARTIN

MARTIN Oficiālā tīmekļa vietne

MARTIN Tokenomika

MARTIN Cenas prognoze

Martin logotips

Martin Cena (MARTIN)

Nav sarakstā

1 MARTIN uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.30%1D
mexc
USD
Martin (MARTIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:39 (UTC+8)

Martin (MARTIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-8.32%

-21.97%

-21.97%

Martin (MARTIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MARTIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MARTIN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MARTIN ir mainījies par +0.58% pēdējā stundā, par -8.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Martin (MARTIN) tirgus informācija

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

--
----

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Pašreizējais Martin tirgus maksimums ir $ 18.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MARTIN apjoms apgrozībā ir 1,000.00T ar kopējo apjomu 1.0e+15. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.78K.

Martin (MARTIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Martin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Martin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Martin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Martin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.32%
30 dienas$ 0-40.47%
60 dienas$ 0-74.34%
90 dienas$ 0--

Kas ir Martin (MARTIN)?

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Martin (MARTIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Martin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Martin (MARTIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Martin (MARTIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Martin prognozes.

Apskati Martin cenas prognozi!

MARTIN uz vietējām valūtām

Martin (MARTIN) tokenomika

Martin (MARTIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MARTIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Martin (MARTIN)

Kāda ir Martin (MARTIN) vērtība šodien?
Reāllaika MARTIN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MARTIN uz USD cena?
Pašreizējā MARTIN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Martin tirgus maksimums?
MARTIN tirgus maksimums ir $ 18.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MARTIN apjoms apgrozībā?
MARTIN apjoms apgrozībā ir 1,000.00T USD.
Kāda bija MARTIN vēsturiski augstākā cena?
MARTIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MARTIN vēsturiski zemākā cena?
MARTIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MARTIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MARTIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MARTIN šogad kāps augstāk?
MARTIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MARTIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

