Reāllaika MarsMi cena šodien ir 0.059997 USD. Seko līdzi reāllaika MARSMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARSMI cenas tendenci MEXC.Reāllaika MarsMi cena šodien ir 0.059997 USD. Seko līdzi reāllaika MARSMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARSMI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MARSMI

MARSMI Cenas informācija

Kas ir MARSMI

MARSMI Oficiālā tīmekļa vietne

MARSMI Tokenomika

MARSMI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MarsMi logotips

MarsMi Cena (MARSMI)

Nav sarakstā

1 MARSMI uz USD reāllaika cena:

$0.059993
$0.059993$0.059993
-18.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MarsMi (MARSMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:54 (UTC+8)

MarsMi (MARSMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.059503
$ 0.059503$ 0.059503
24h zemākā
$ 0.073708
$ 0.073708$ 0.073708
24h augstākā

$ 0.059503
$ 0.059503$ 0.059503

$ 0.073708
$ 0.073708$ 0.073708

$ 0.187525
$ 0.187525$ 0.187525

$ 0.059503
$ 0.059503$ 0.059503

+0.75%

-18.10%

-42.01%

-42.01%

MarsMi (MARSMI) reāllaika cena ir $0.059997. Pēdējo 24 stundu laikā MARSMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.059503 līdz augstākajai $ 0.073708, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MARSMI visu laiku augstākā cena ir $ 0.187525, savukārt zemākā - $ 0.059503.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MARSMI ir mainījies par +0.75% pēdējā stundā, par -18.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MarsMi (MARSMI) tirgus informācija

$ 59.99M
$ 59.99M$ 59.99M

--
----

$ 59.99M
$ 59.99M$ 59.99M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,992.295692
999,999,992.295692 999,999,992.295692

Pašreizējais MarsMi tirgus maksimums ir $ 59.99M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MARSMI apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999992.295692. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 59.99M.

MarsMi (MARSMI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MarsMi uz USD bija $ -0.01326355314554406.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MarsMi uz USD bija $ -0.0332974170.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MarsMi uz USD bija $ -0.0335184819.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MarsMi uz USD bija $ -0.0956382548115645.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.01326355314554406-18.10%
30 dienas$ -0.0332974170-55.49%
60 dienas$ -0.0335184819-55.86%
90 dienas$ -0.0956382548115645-61.45%

Kas ir MarsMi (MARSMI)?

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MarsMi (MARSMI) resurss

Oficiālā interneta vietne

MarsMi cenas prognoze (USD)

Kāda būs MarsMi (MARSMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MarsMi (MARSMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MarsMi prognozes.

Apskati MarsMi cenas prognozi!

MARSMI uz vietējām valūtām

MarsMi (MARSMI) tokenomika

MarsMi (MARSMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MARSMI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MarsMi (MARSMI)

Kāda ir MarsMi (MARSMI) vērtība šodien?
Reāllaika MARSMI cena USD ir 0.059997 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MARSMI uz USD cena?
Pašreizējā MARSMI uz USD cena ir $ 0.059997. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MarsMi tirgus maksimums?
MARSMI tirgus maksimums ir $ 59.99M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MARSMI apjoms apgrozībā?
MARSMI apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija MARSMI vēsturiski augstākā cena?
MARSMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.187525 USD apmērā.
Kāda bija MARSMI vēsturiski zemākā cena?
MARSMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.059503 USD.
Kāds ir MARSMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MARSMI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MARSMI šogad kāps augstāk?
MARSMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MARSMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
MarsMi (MARSMI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

