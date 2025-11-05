BiržaDEX+
Reāllaika Marscoin cena šodien ir 0.00013767 USD. Seko līdzi reāllaika MARS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MARS

MARS Cenas informācija

Kas ir MARS

MARS Oficiālā tīmekļa vietne

MARS Tokenomika

MARS Cenas prognoze

Marscoin logotips

Marscoin Cena (MARS)

Nav sarakstā

1 MARS uz USD reāllaika cena:

$0.00013771
$0.00013771$0.00013771
-6.20%1D
mexc
USD
Marscoin (MARS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:36 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00013013
$ 0.00013013$ 0.00013013
24h zemākā
$ 0.00014837
$ 0.00014837$ 0.00014837
24h augstākā

$ 0.00013013
$ 0.00013013$ 0.00013013

$ 0.00014837
$ 0.00014837$ 0.00014837

$ 0.00668789
$ 0.00668789$ 0.00668789

$ 0.00010827
$ 0.00010827$ 0.00010827

-0.52%

-6.51%

-21.06%

-21.06%

Marscoin (MARS) reāllaika cena ir $0.00013767. Pēdējo 24 stundu laikā MARS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00013013 līdz augstākajai $ 0.00014837, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MARS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00668789, savukārt zemākā - $ 0.00010827.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MARS ir mainījies par -0.52% pēdējā stundā, par -6.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Marscoin (MARS) tirgus informācija

$ 137.66K
$ 137.66K$ 137.66K

--
----

$ 137.66K
$ 137.66K$ 137.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Marscoin tirgus maksimums ir $ 137.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MARS apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 137.66K.

Marscoin (MARS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Marscoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Marscoin uz USD bija $ -0.0001079534.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Marscoin uz USD bija $ +0.0000286300.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Marscoin uz USD bija $ -0.00002990946267740724.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.51%
30 dienas$ -0.0001079534-78.41%
60 dienas$ +0.0000286300+20.80%
90 dienas$ -0.00002990946267740724-17.84%

Kas ir Marscoin (MARS)?

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Marscoin (MARS)

Kāda ir Marscoin (MARS) vērtība šodien?
Reāllaika MARS cena USD ir 0.00013767 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MARS uz USD cena?
Pašreizējā MARS uz USD cena ir $ 0.00013767. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Marscoin tirgus maksimums?
MARS tirgus maksimums ir $ 137.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MARS apjoms apgrozībā?
MARS apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MARS vēsturiski augstākā cena?
MARS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00668789 USD apmērā.
Kāda bija MARS vēsturiski zemākā cena?
MARS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00010827 USD.
Kāds ir MARS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MARS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MARS šogad kāps augstāk?
MARS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MARS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Marscoin (MARS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

