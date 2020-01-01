MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) informācija

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 421.22K
$ 421.22K
Kopējais apjoms:
$ 8.44M
$ 8.44M
Apjoms apgrozībā:
$ 8.44M
$ 8.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 421.22K
$ 421.22K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.054454
$ 0.054454
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02518208
$ 0.02518208
Pašreizējā cena:
$ 0.04996342
$ 0.04996342

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MVTT10F tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MVTT10F tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MVTT10F tokenomiku, uzzini MVTT10F tokena reāllaika cenu!

MVTT10F cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MVTT10F? Mūsu MVTT10F cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

