Reāllaika Market Stalker cena šodien ir 0.00158888 USD. Seko līdzi reāllaika STLKR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STLKR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STLKR

STLKR Cenas informācija

Kas ir STLKR

STLKR Tehniskais dokuments

STLKR Oficiālā tīmekļa vietne

STLKR Tokenomika

STLKR Cenas prognoze

Market Stalker Cena (STLKR)

Nav sarakstā

1 STLKR uz USD reāllaika cena:

$0.00158888
$0.00158888$0.00158888
-8.70%1D
USD
Market Stalker (STLKR) Tiešsaistes cenu diagramma
Market Stalker (STLKR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00154335
$ 0.00154335$ 0.00154335
24h zemākā
$ 0.00183316
$ 0.00183316$ 0.00183316
24h augstākā

$ 0.00154335
$ 0.00154335$ 0.00154335

$ 0.00183316
$ 0.00183316$ 0.00183316

$ 0.00491883
$ 0.00491883$ 0.00491883

$ 0
$ 0$ 0

-3.14%

-8.76%

-24.30%

-24.30%

Market Stalker (STLKR) reāllaika cena ir $0.00158888. Pēdējo 24 stundu laikā STLKR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00154335 līdz augstākajai $ 0.00183316, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STLKR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00491883, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STLKR ir mainījies par -3.14% pēdējā stundā, par -8.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Market Stalker (STLKR) tirgus informācija

$ 159.06K
$ 159.06K$ 159.06K

--
----

$ 159.06K
$ 159.06K$ 159.06K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Market Stalker tirgus maksimums ir $ 159.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STLKR apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 159.06K.

Market Stalker (STLKR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Market Stalker uz USD bija $ -0.00015264562454369.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Market Stalker uz USD bija $ -0.0006739267.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Market Stalker uz USD bija $ -0.0003352498.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Market Stalker uz USD bija $ -0.0009287118201020453.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00015264562454369-8.76%
30 dienas$ -0.0006739267-42.41%
60 dienas$ -0.0003352498-21.09%
90 dienas$ -0.0009287118201020453-36.88%

Kas ir Market Stalker (STLKR)?

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Market Stalker cenas prognoze (USD)

Kāda būs Market Stalker (STLKR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Market Stalker (STLKR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Market Stalker prognozes.

Apskati Market Stalker cenas prognozi!

Market Stalker (STLKR) tokenomika

Market Stalker (STLKR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STLKR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Market Stalker (STLKR)

Kāda ir Market Stalker (STLKR) vērtība šodien?
Reāllaika STLKR cena USD ir 0.00158888 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STLKR uz USD cena?
Pašreizējā STLKR uz USD cena ir $ 0.00158888. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Market Stalker tirgus maksimums?
STLKR tirgus maksimums ir $ 159.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STLKR apjoms apgrozībā?
STLKR apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija STLKR vēsturiski augstākā cena?
STLKR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00491883 USD apmērā.
Kāda bija STLKR vēsturiski zemākā cena?
STLKR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir STLKR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STLKR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STLKR šogad kāps augstāk?
STLKR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STLKR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

