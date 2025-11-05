BiržaDEX+
Reāllaika Market Maverick cena šodien ir 0.00134092 USD. Seko līdzi reāllaika LUIGI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LUIGI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LUIGI

LUIGI Cenas informācija

Kas ir LUIGI

LUIGI Oficiālā tīmekļa vietne

LUIGI Tokenomika

LUIGI Cenas prognoze

Market Maverick logotips

Market Maverick Cena (LUIGI)

Nav sarakstā

1 LUIGI uz USD reāllaika cena:

$0.00134092
+0.90%1D
mexc
USD
Market Maverick (LUIGI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:15 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00131775
24h zemākā
$ 0.00134517
24h augstākā

$ 0.00131775
$ 0.00134517
$ 0.163593
$ 0.00108121
--

+0.95%

-11.78%

-11.78%

Market Maverick (LUIGI) reāllaika cena ir $0.00134092. Pēdējo 24 stundu laikā LUIGI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00131775 līdz augstākajai $ 0.00134517, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LUIGI visu laiku augstākā cena ir $ 0.163593, savukārt zemākā - $ 0.00108121.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LUIGI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Market Maverick (LUIGI) tirgus informācija

$ 28.16K
--
$ 28.16K
21.00M
21,000,000.0
Pašreizējais Market Maverick tirgus maksimums ir $ 28.16K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LUIGI apjoms apgrozībā ir 21.00M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.16K.

Market Maverick (LUIGI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Market Maverick uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Market Maverick uz USD bija $ -0.0003003018.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Market Maverick uz USD bija $ -0.0004112133.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Market Maverick uz USD bija $ -0.0012891060961202616.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.95%
30 dienas$ -0.0003003018-22.39%
60 dienas$ -0.0004112133-30.66%
90 dienas$ -0.0012891060961202616-49.01%

Kas ir Market Maverick (LUIGI)?

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Market Maverick (LUIGI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Market Maverick cenas prognoze (USD)

Kāda būs Market Maverick (LUIGI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Market Maverick (LUIGI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Market Maverick prognozes.

Apskati Market Maverick cenas prognozi!

LUIGI uz vietējām valūtām

Market Maverick (LUIGI) tokenomika

Market Maverick (LUIGI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LUIGI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Market Maverick (LUIGI)

Kāda ir Market Maverick (LUIGI) vērtība šodien?
Reāllaika LUIGI cena USD ir 0.00134092 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LUIGI uz USD cena?
Pašreizējā LUIGI uz USD cena ir $ 0.00134092. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Market Maverick tirgus maksimums?
LUIGI tirgus maksimums ir $ 28.16K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LUIGI apjoms apgrozībā?
LUIGI apjoms apgrozībā ir 21.00M USD.
Kāda bija LUIGI vēsturiski augstākā cena?
LUIGI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.163593 USD apmērā.
Kāda bija LUIGI vēsturiski zemākā cena?
LUIGI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00108121 USD.
Kāds ir LUIGI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LUIGI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LUIGI šogad kāps augstāk?
LUIGI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LUIGI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:21:15 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

