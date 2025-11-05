BiržaDEX+
Reāllaika Market Maker DAO cena šodien ir 0.00450667 USD. Seko līdzi reāllaika MMDAO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MMDAO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MMDAO

MMDAO Cenas informācija

Kas ir MMDAO

MMDAO Tehniskais dokuments

MMDAO Oficiālā tīmekļa vietne

MMDAO Tokenomika

MMDAO Cenas prognoze

Market Maker DAO logotips

Market Maker DAO Cena (MMDAO)

Nav sarakstā

1 MMDAO uz USD reāllaika cena:

$0.00450667
$0.00450667$0.00450667
-7.00%1D
mexc
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:39 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0038055
$ 0.0038055$ 0.0038055
24h zemākā
$ 0.00522721
$ 0.00522721$ 0.00522721
24h augstākā

$ 0.0038055
$ 0.0038055$ 0.0038055

$ 0.00522721
$ 0.00522721$ 0.00522721

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

+6.68%

-7.05%

+15.34%

+15.34%

Market Maker DAO (MMDAO) reāllaika cena ir $0.00450667. Pēdējo 24 stundu laikā MMDAO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0038055 līdz augstākajai $ 0.00522721, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MMDAO visu laiku augstākā cena ir $ 0.04386478, savukārt zemākā - $ 0.00273379.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MMDAO ir mainījies par +6.68% pēdējā stundā, par -7.05% pēdējo 24 stundu laikā un par +15.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) tirgus informācija

$ 449.24K
$ 449.24K$ 449.24K

--
----

$ 449.24K
$ 449.24K$ 449.24K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Market Maker DAO tirgus maksimums ir $ 449.24K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MMDAO apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 449.24K.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Market Maker DAO uz USD bija $ -0.000342120043357476.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Market Maker DAO uz USD bija $ -0.0038218968.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Market Maker DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Market Maker DAO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000342120043357476-7.05%
30 dienas$ -0.0038218968-84.80%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Market Maker DAO (MMDAO)?

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Market Maker DAO (MMDAO) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Market Maker DAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Market Maker DAO (MMDAO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Market Maker DAO (MMDAO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Market Maker DAO prognozes.

Apskati Market Maker DAO cenas prognozi!

MMDAO uz vietējām valūtām

Market Maker DAO (MMDAO) tokenomika

Market Maker DAO (MMDAO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MMDAO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Market Maker DAO (MMDAO)

Kāda ir Market Maker DAO (MMDAO) vērtība šodien?
Reāllaika MMDAO cena USD ir 0.00450667 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MMDAO uz USD cena?
Pašreizējā MMDAO uz USD cena ir $ 0.00450667. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Market Maker DAO tirgus maksimums?
MMDAO tirgus maksimums ir $ 449.24K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MMDAO apjoms apgrozībā?
MMDAO apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija MMDAO vēsturiski augstākā cena?
MMDAO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04386478 USD apmērā.
Kāda bija MMDAO vēsturiski zemākā cena?
MMDAO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00273379 USD.
Kāds ir MMDAO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MMDAO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MMDAO šogad kāps augstāk?
MMDAO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MMDAO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

