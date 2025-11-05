BiržaDEX+
Reāllaika Market Cap cena šodien ir 0.00000947 USD. Seko līdzi reāllaika MCAP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MCAP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MCAP

MCAP Cenas informācija

Kas ir MCAP

MCAP Oficiālā tīmekļa vietne

MCAP Tokenomika

MCAP Cenas prognoze

Market Cap logotips

Market Cap Cena (MCAP)

Nav sarakstā

1 MCAP uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Market Cap (MCAP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:18 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000089
$ 0.0000089$ 0.0000089
24h zemākā
$ 0.00000995
$ 0.00000995$ 0.00000995
24h augstākā

$ 0.0000089
$ 0.0000089$ 0.0000089

$ 0.00000995
$ 0.00000995$ 0.00000995

$ 0.00079358
$ 0.00079358$ 0.00079358

$ 0.0000089
$ 0.0000089$ 0.0000089

+0.83%

-4.81%

-30.00%

-30.00%

Market Cap (MCAP) reāllaika cena ir $0.00000947. Pēdējo 24 stundu laikā MCAP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000089 līdz augstākajai $ 0.00000995, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MCAP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00079358, savukārt zemākā - $ 0.0000089.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MCAP ir mainījies par +0.83% pēdējā stundā, par -4.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Market Cap (MCAP) tirgus informācija

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

--
----

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011 999,411,286.301011

Pašreizējais Market Cap tirgus maksimums ir $ 9.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MCAP apjoms apgrozībā ir 999.41M ar kopējo apjomu 999411286.301011. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.47K.

Market Cap (MCAP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0000047402.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0000059570.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0002248180561436617.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.81%
30 dienas$ -0.0000047402-50.05%
60 dienas$ -0.0000059570-62.90%
90 dienas$ -0.0002248180561436617-95.95%

Kas ir Market Cap (MCAP)?

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Market Cap (MCAP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Market Cap cenas prognoze (USD)

Kāda būs Market Cap (MCAP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Market Cap (MCAP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Market Cap prognozes.

Apskati Market Cap cenas prognozi!

MCAP uz vietējām valūtām

Market Cap (MCAP) tokenomika

Market Cap (MCAP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MCAP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Market Cap (MCAP)

Kāda ir Market Cap (MCAP) vērtība šodien?
Reāllaika MCAP cena USD ir 0.00000947 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MCAP uz USD cena?
Pašreizējā MCAP uz USD cena ir $ 0.00000947. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Market Cap tirgus maksimums?
MCAP tirgus maksimums ir $ 9.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MCAP apjoms apgrozībā?
MCAP apjoms apgrozībā ir 999.41M USD.
Kāda bija MCAP vēsturiski augstākā cena?
MCAP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00079358 USD apmērā.
Kāda bija MCAP vēsturiski zemākā cena?
MCAP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000089 USD.
Kāds ir MCAP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MCAP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MCAP šogad kāps augstāk?
MCAP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MCAP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:14:18 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

