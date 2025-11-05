Market Cap Cena (MCAP)
Market Cap (MCAP) reāllaika cena ir $0.00000947. Pēdējo 24 stundu laikā MCAP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000089 līdz augstākajai $ 0.00000995, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MCAP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00079358, savukārt zemākā - $ 0.0000089.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MCAP ir mainījies par +0.83% pēdējā stundā, par -4.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Market Cap tirgus maksimums ir $ 9.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MCAP apjoms apgrozībā ir 999.41M ar kopējo apjomu 999411286.301011. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.47K.
Šodien cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0000047402.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0000059570.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Market Cap uz USD bija $ -0.0002248180561436617.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-4.81%
|30 dienas
|$ -0.0000047402
|-50.05%
|60 dienas
|$ -0.0000059570
|-62.90%
|90 dienas
|$ -0.0002248180561436617
|-95.95%
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
Kāda būs Market Cap (MCAP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Market Cap (MCAP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem?
Apskati Market Cap cenas prognozi!
Market Cap (MCAP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MCAP tokena tokenomiku tagad!
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
