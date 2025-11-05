BiržaDEX+
Reāllaika Marine Moguls cena šodien ir 38.12 USD. Seko līdzi reāllaika MOGUL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOGUL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Marine Moguls cena šodien ir 38.12 USD. Seko līdzi reāllaika MOGUL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOGUL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MOGUL

MOGUL Cenas informācija

Kas ir MOGUL

MOGUL Oficiālā tīmekļa vietne

MOGUL Tokenomika

MOGUL Cenas prognoze

Marine Moguls Cena (MOGUL)

1 MOGUL uz USD reāllaika cena:

$38.12
$38.12$38.12
-3.40%1D
Marine Moguls (MOGUL) Tiešsaistes cenu diagramma
Marine Moguls (MOGUL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 37.46
$ 37.46$ 37.46
24h zemākā
$ 39.95
$ 39.95$ 39.95
24h augstākā

$ 37.46
$ 37.46$ 37.46

$ 39.95
$ 39.95$ 39.95

$ 910.54
$ 910.54$ 910.54

$ 32.47
$ 32.47$ 32.47

+0.00%

-3.48%

-5.25%

-5.25%

Marine Moguls (MOGUL) reāllaika cena ir $38.12. Pēdējo 24 stundu laikā MOGUL tika tirgots robežās no zemākās $ 37.46 līdz augstākajai $ 39.95, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOGUL visu laiku augstākā cena ir $ 910.54, savukārt zemākā - $ 32.47.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MOGUL ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par -3.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Marine Moguls (MOGUL) tirgus informācija

$ 103.16K
$ 103.16K$ 103.16K

--
----

$ 379.75K
$ 379.75K$ 379.75K

2.71K
2.71K 2.71K

9,962.0
9,962.0 9,962.0

Pašreizējais Marine Moguls tirgus maksimums ir $ 103.16K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOGUL apjoms apgrozībā ir 2.71K ar kopējo apjomu 9962.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 379.75K.

Marine Moguls (MOGUL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Marine Moguls uz USD bija $ -1.37533410866425.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Marine Moguls uz USD bija $ -9.5072804800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Marine Moguls uz USD bija $ +0.8753495600.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Marine Moguls uz USD bija $ +0.05453469449968.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.37533410866425-3.48%
30 dienas$ -9.5072804800-24.94%
60 dienas$ +0.8753495600+2.30%
90 dienas$ +0.05453469449968+0.14%

Kas ir Marine Moguls (MOGUL)?

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Marine Moguls (MOGUL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Marine Moguls cenas prognoze (USD)

Kāda būs Marine Moguls (MOGUL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Marine Moguls (MOGUL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Marine Moguls prognozes.

Apskati Marine Moguls cenas prognozi!

MOGUL uz vietējām valūtām

Marine Moguls (MOGUL) tokenomika

Marine Moguls (MOGUL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOGUL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Marine Moguls (MOGUL)

Kāda ir Marine Moguls (MOGUL) vērtība šodien?
Reāllaika MOGUL cena USD ir 38.12 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MOGUL uz USD cena?
Pašreizējā MOGUL uz USD cena ir $ 38.12. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Marine Moguls tirgus maksimums?
MOGUL tirgus maksimums ir $ 103.16K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MOGUL apjoms apgrozībā?
MOGUL apjoms apgrozībā ir 2.71K USD.
Kāda bija MOGUL vēsturiski augstākā cena?
MOGUL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 910.54 USD apmērā.
Kāda bija MOGUL vēsturiski zemākā cena?
MOGUL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 32.47 USD.
Kāds ir MOGUL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MOGUL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MOGUL šogad kāps augstāk?
MOGUL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MOGUL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Marine Moguls (MOGUL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

