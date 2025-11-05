BiržaDEX+
Reāllaika maow cena šodien ir 0.00000847 USD. Seko līdzi reāllaika MAOW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAOW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAOW

MAOW Cenas informācija

Kas ir MAOW

MAOW Oficiālā tīmekļa vietne

MAOW Tokenomika

MAOW Cenas prognoze

maow Cena (MAOW)

1 MAOW uz USD reāllaika cena:

+3.10%1D
maow (MAOW) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:13:58 (UTC+8)

maow (MAOW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.83%

+3.15%

-21.74%

-21.74%

maow (MAOW) reāllaika cena ir $0.00000847. Pēdējo 24 stundu laikā MAOW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000080 līdz augstākajai $ 0.00000844, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAOW visu laiku augstākā cena ir $ 0.00062638, savukārt zemākā - $ 0.0000080.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAOW ir mainījies par +0.83% pēdējā stundā, par +3.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

maow (MAOW) tirgus informācija

Pašreizējais maow tirgus maksimums ir $ 8.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAOW apjoms apgrozībā ir 999.66M ar kopējo apjomu 999663789.487093. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.44K.

maow (MAOW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas maow uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas maow uz USD bija $ -0.0000040979.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas maow uz USD bija $ -0.0000061479.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas maow uz USD bija $ -0.00002236915438639268.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+3.15%
30 dienas$ -0.0000040979-48.38%
60 dienas$ -0.0000061479-72.58%
90 dienas$ -0.00002236915438639268-72.53%

Kas ir maow (MAOW)?

maow maow maow

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

maow (MAOW) resurss

Oficiālā interneta vietne

maow cenas prognoze (USD)

Kāda būs maow (MAOW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu maow (MAOW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa maow prognozes.

Apskati maow cenas prognozi!

MAOW uz vietējām valūtām

maow (MAOW) tokenomika

maow (MAOW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAOW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par maow (MAOW)

Kāda ir maow (MAOW) vērtība šodien?
Reāllaika MAOW cena USD ir 0.00000847 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAOW uz USD cena?
Pašreizējā MAOW uz USD cena ir $ 0.00000847. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir maow tirgus maksimums?
MAOW tirgus maksimums ir $ 8.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAOW apjoms apgrozībā?
MAOW apjoms apgrozībā ir 999.66M USD.
Kāda bija MAOW vēsturiski augstākā cena?
MAOW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00062638 USD apmērā.
Kāda bija MAOW vēsturiski zemākā cena?
MAOW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000080 USD.
Kāds ir MAOW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAOW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAOW šogad kāps augstāk?
MAOW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAOW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:13:58 (UTC+8)

maow (MAOW) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

