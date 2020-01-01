Malakai (MALAKAI) tokenomika

Malakai (MALAKAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Malakai (MALAKAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Malakai (MALAKAI) informācija

Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://malakaisol.com/home

Malakai (MALAKAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Malakai (MALAKAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.65K
Kopējais apjoms:
$ 999.42M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.42M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00347916
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Malakai (MALAKAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Malakai (MALAKAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MALAKAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MALAKAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MALAKAI tokenomiku, uzzini MALAKAI tokena reāllaika cenu!

MALAKAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MALAKAI? Mūsu MALAKAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.