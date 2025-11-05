BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Make CRO Great Again cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MCGA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MCGA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Make CRO Great Again cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MCGA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MCGA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MCGA

MCGA Cenas informācija

Kas ir MCGA

MCGA Oficiālā tīmekļa vietne

MCGA Tokenomika

MCGA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Make CRO Great Again logotips

Make CRO Great Again Cena (MCGA)

Nav sarakstā

1 MCGA uz USD reāllaika cena:

$0.00040062
$0.00040062$0.00040062
-13.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Make CRO Great Again (MCGA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:42 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270858
$ 0.00270858$ 0.00270858

$ 0
$ 0$ 0

-1.71%

-13.19%

-28.23%

-28.23%

Make CRO Great Again (MCGA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MCGA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MCGA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00270858, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MCGA ir mainījies par -1.71% pēdējā stundā, par -13.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) tirgus informācija

$ 408.63K
$ 408.63K$ 408.63K

--
----

$ 408.63K
$ 408.63K$ 408.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Make CRO Great Again tirgus maksimums ir $ 408.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MCGA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 408.63K.

Make CRO Great Again (MCGA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Make CRO Great Again uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Make CRO Great Again uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Make CRO Great Again uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Make CRO Great Again uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.19%
30 dienas$ 0-47.71%
60 dienas$ 0-76.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Make CRO Great Again (MCGA)?

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Make CRO Great Again (MCGA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Make CRO Great Again cenas prognoze (USD)

Kāda būs Make CRO Great Again (MCGA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Make CRO Great Again (MCGA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Make CRO Great Again prognozes.

Apskati Make CRO Great Again cenas prognozi!

MCGA uz vietējām valūtām

Make CRO Great Again (MCGA) tokenomika

Make CRO Great Again (MCGA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MCGA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Make CRO Great Again (MCGA)

Kāda ir Make CRO Great Again (MCGA) vērtība šodien?
Reāllaika MCGA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MCGA uz USD cena?
Pašreizējā MCGA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Make CRO Great Again tirgus maksimums?
MCGA tirgus maksimums ir $ 408.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MCGA apjoms apgrozībā?
MCGA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MCGA vēsturiski augstākā cena?
MCGA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00270858 USD apmērā.
Kāda bija MCGA vēsturiski zemākā cena?
MCGA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MCGA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MCGA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MCGA šogad kāps augstāk?
MCGA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MCGA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:42 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,484.53
$101,484.53$101,484.53

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.26
$3,288.26$3,288.26

-6.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-3.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2089
$2.2089$2.2089

-3.20%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,484.53
$101,484.53$101,484.53

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.26
$3,288.26$3,288.26

-6.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-3.68%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2089
$2.2089$2.2089

-3.20%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16330
$0.16330$0.16330

-0.38%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.2839
$2.2839$2.2839

+1,422.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23498
$0.23498$0.23498

+1,431.81%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000247
$0.0000000000000000000000000247$0.0000000000000000000000000247

+257.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000173
$0.000000000173$0.000000000173

+101.16%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06022
$0.06022$0.06022

+70.69%