Reāllaika Main Street USD cena šodien ir 0.992933 USD. Seko līdzi reāllaika MSUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Main Street USD cena šodien ir 0.992933 USD. Seko līdzi reāllaika MSUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MSUSD

MSUSD Cenas informācija

Kas ir MSUSD

MSUSD Tehniskais dokuments

MSUSD Oficiālā tīmekļa vietne

MSUSD Tokenomika

MSUSD Cenas prognoze

Main Street USD logotips

Main Street USD Cena (MSUSD)

Nav sarakstā

1 MSUSD uz USD reāllaika cena:

$0.992931
$0.992931$0.992931
+0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Main Street USD (MSUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:25 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.990023
$ 0.990023$ 0.990023
24h zemākā
$ 0.998334
$ 0.998334$ 0.998334
24h augstākā

$ 0.990023
$ 0.990023$ 0.990023

$ 0.998334
$ 0.998334$ 0.998334

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.01%

+0.29%

-0.06%

-0.06%

Main Street USD (MSUSD) reāllaika cena ir $0.992933. Pēdējo 24 stundu laikā MSUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.990023 līdz augstākajai $ 0.998334, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MSUSD visu laiku augstākā cena ir $ 2.0, savukārt zemākā - $ 0.979364.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MSUSD ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +0.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Main Street USD (MSUSD) tirgus informācija

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

--
----

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

2.48M
2.48M 2.48M

2,477,672.896192373
2,477,672.896192373 2,477,672.896192373

Pašreizējais Main Street USD tirgus maksimums ir $ 2.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MSUSD apjoms apgrozībā ir 2.48M ar kopējo apjomu 2477672.896192373. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.46M.

Main Street USD (MSUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Main Street USD uz USD bija $ +0.00290393.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Main Street USD uz USD bija $ -0.0086271976.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Main Street USD uz USD bija $ -0.0093522373.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Main Street USD uz USD bija $ -0.0030515472915572.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00290393+0.29%
30 dienas$ -0.0086271976-0.86%
60 dienas$ -0.0093522373-0.94%
90 dienas$ -0.0030515472915572-0.30%

Kas ir Main Street USD (MSUSD)?

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Main Street USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Main Street USD (MSUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Main Street USD (MSUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Main Street USD prognozes.

Apskati Main Street USD cenas prognozi!

MSUSD uz vietējām valūtām

Main Street USD (MSUSD) tokenomika

Main Street USD (MSUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MSUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Main Street USD (MSUSD)

Kāda ir Main Street USD (MSUSD) vērtība šodien?
Reāllaika MSUSD cena USD ir 0.992933 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MSUSD uz USD cena?
Pašreizējā MSUSD uz USD cena ir $ 0.992933. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Main Street USD tirgus maksimums?
MSUSD tirgus maksimums ir $ 2.46M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MSUSD apjoms apgrozībā?
MSUSD apjoms apgrozībā ir 2.48M USD.
Kāda bija MSUSD vēsturiski augstākā cena?
MSUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.0 USD apmērā.
Kāda bija MSUSD vēsturiski zemākā cena?
MSUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.979364 USD.
Kāds ir MSUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MSUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MSUSD šogad kāps augstāk?
MSUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MSUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:25 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

