Reāllaika Mahina Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MHNA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MHNA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MHNA

MHNA Cenas informācija

Kas ir MHNA

MHNA Tehniskais dokuments

MHNA Oficiālā tīmekļa vietne

MHNA Tokenomika

MHNA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Mahina Token logotips

Mahina Token Cena (MHNA)

Nav sarakstā

1 MHNA uz USD reāllaika cena:

$0.00034975
$0.00034975$0.00034975
-6.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Mahina Token (MHNA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:18 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.56%

-6.53%

-15.63%

-15.63%

Mahina Token (MHNA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MHNA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MHNA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MHNA ir mainījies par +4.56% pēdējā stundā, par -6.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mahina Token (MHNA) tirgus informācija

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Mahina Token tirgus maksimums ir $ 3.50M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MHNA apjoms apgrozībā ir 10.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.50M.

Mahina Token (MHNA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mahina Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mahina Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mahina Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mahina Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.53%
30 dienas$ 0-40.28%
60 dienas$ 0-21.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir Mahina Token (MHNA)?

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mahina Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mahina Token (MHNA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mahina Token (MHNA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mahina Token prognozes.

Apskati Mahina Token cenas prognozi!

MHNA uz vietējām valūtām

Mahina Token (MHNA) tokenomika

Mahina Token (MHNA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MHNA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mahina Token (MHNA)

Kāda ir Mahina Token (MHNA) vērtība šodien?
Reāllaika MHNA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MHNA uz USD cena?
Pašreizējā MHNA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mahina Token tirgus maksimums?
MHNA tirgus maksimums ir $ 3.50M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MHNA apjoms apgrozībā?
MHNA apjoms apgrozībā ir 10.00B USD.
Kāda bija MHNA vēsturiski augstākā cena?
MHNA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MHNA vēsturiski zemākā cena?
MHNA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MHNA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MHNA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MHNA šogad kāps augstāk?
MHNA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MHNA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:18 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

