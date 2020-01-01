Magpie (MGP) tokenomika
Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols.
veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues:
- Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate.
- Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.
- Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights.
Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to:
- Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.
- Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.
- Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated.
Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,
Magpie (MGP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Magpie (MGP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MGP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MGP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MGP tokenomiku, uzzini MGP tokena reāllaika cenu!
