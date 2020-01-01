Magic USDC Generator (MUG) tokenomika
Magic USDC Generator (MUG) informācija
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income.
Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders.
Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply.
As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
Magic USDC Generator (MUG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Magic USDC Generator (MUG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Magic USDC Generator (MUG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Magic USDC Generator (MUG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MUG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MUG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MUG tokenomiku, uzzini MUG tokena reāllaika cenu!
MUG cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MUG? Mūsu MUG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.