Magic Money Computers (MMC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Magic Money Computers (MMC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Magic Money Computers (MMC) informācija

The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print

The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch.

Join the revolution where digital chaos meets monetary magic.

This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://magicmoneycomputers.io

Magic Money Computers (MMC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Magic Money Computers (MMC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 42.64K
$ 42.64K
Kopējais apjoms:
$ 998.84M
$ 998.84M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.84M
$ 998.84M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 42.64K
$ 42.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00145573
$ 0.00145573
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Magic Money Computers (MMC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Magic Money Computers (MMC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MMC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MMC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MMC tokenomiku, uzzini MMC tokena reāllaika cenu!

MMC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MMC? Mūsu MMC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.