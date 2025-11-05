BiržaDEX+
Reāllaika Magallaneer cena šodien ir 0.00026383 USD. Seko līdzi reāllaika MAGAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAGAL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAGAL

MAGAL Cenas informācija

Kas ir MAGAL

MAGAL Oficiālā tīmekļa vietne

MAGAL Tokenomika

MAGAL Cenas prognoze

Magallaneer logotips

Magallaneer Cena (MAGAL)

Nav sarakstā

1 MAGAL uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Magallaneer (MAGAL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:33 (UTC+8)

Magallaneer (MAGAL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
Magallaneer (MAGAL) reāllaika cena ir $0.00026383. Pēdējo 24 stundu laikā MAGAL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00025403 līdz augstākajai $ 0.00029832, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAGAL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00114614, savukārt zemākā - $ 0.00003144.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAGAL ir mainījies par -1.52% pēdējā stundā, par -7.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Magallaneer (MAGAL) tirgus informācija

Pašreizējais Magallaneer tirgus maksimums ir $ 265.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAGAL apjoms apgrozībā ir 999.74M ar kopējo apjomu 999738989.608949. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 265.93K.

Magallaneer (MAGAL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Magallaneer uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Magallaneer uz USD bija $ -0.0001139156.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Magallaneer uz USD bija $ -0.0001562927.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Magallaneer uz USD bija $ -0.00020580123870411315.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.73%
30 dienas$ -0.0001139156-43.17%
60 dienas$ -0.0001562927-59.23%
90 dienas$ -0.00020580123870411315-43.82%

Kas ir Magallaneer (MAGAL)?

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Magallaneer (MAGAL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Magallaneer cenas prognoze (USD)

Kāda būs Magallaneer (MAGAL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Magallaneer (MAGAL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Magallaneer prognozes.

Apskati Magallaneer cenas prognozi!

MAGAL uz vietējām valūtām

Magallaneer (MAGAL) tokenomika

Magallaneer (MAGAL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAGAL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Magallaneer (MAGAL)

Kāda ir Magallaneer (MAGAL) vērtība šodien?
Reāllaika MAGAL cena USD ir 0.00026383 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAGAL uz USD cena?
Pašreizējā MAGAL uz USD cena ir $ 0.00026383. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Magallaneer tirgus maksimums?
MAGAL tirgus maksimums ir $ 265.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAGAL apjoms apgrozībā?
MAGAL apjoms apgrozībā ir 999.74M USD.
Kāda bija MAGAL vēsturiski augstākā cena?
MAGAL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00114614 USD apmērā.
Kāda bija MAGAL vēsturiski zemākā cena?
MAGAL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003144 USD.
Kāds ir MAGAL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAGAL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAGAL šogad kāps augstāk?
MAGAL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAGAL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:33 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

