BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika MAFIA AI by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MAFIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAFIA cenas tendenci MEXC.Reāllaika MAFIA AI by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MAFIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAFIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MAFIA

MAFIA Cenas informācija

Kas ir MAFIA

MAFIA Oficiālā tīmekļa vietne

MAFIA Tokenomika

MAFIA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MAFIA AI by Virtuals logotips

MAFIA AI by Virtuals Cena (MAFIA)

Nav sarakstā

1 MAFIA uz USD reāllaika cena:

$0.00011266
$0.00011266$0.00011266
-9.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:19 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.23%

-9.95%

-24.58%

-24.58%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MAFIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAFIA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAFIA ir mainījies par -4.23% pēdējā stundā, par -9.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) tirgus informācija

$ 57.61K
$ 57.61K$ 57.61K

--
----

$ 115.21K
$ 115.21K$ 115.21K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais MAFIA AI by Virtuals tirgus maksimums ir $ 57.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MAFIA apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 115.21K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MAFIA AI by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MAFIA AI by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MAFIA AI by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MAFIA AI by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.95%
30 dienas$ 0-8.08%
60 dienas$ 0-26.76%
90 dienas$ 0--

Kas ir MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) resurss

Oficiālā interneta vietne

MAFIA AI by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MAFIA AI by Virtuals prognozes.

Apskati MAFIA AI by Virtuals cenas prognozi!

MAFIA uz vietējām valūtām

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) tokenomika

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAFIA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Kāda ir MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) vērtība šodien?
Reāllaika MAFIA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAFIA uz USD cena?
Pašreizējā MAFIA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MAFIA AI by Virtuals tirgus maksimums?
MAFIA tirgus maksimums ir $ 57.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAFIA apjoms apgrozībā?
MAFIA apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija MAFIA vēsturiski augstākā cena?
MAFIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MAFIA vēsturiski zemākā cena?
MAFIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MAFIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAFIA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MAFIA šogad kāps augstāk?
MAFIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAFIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:19 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,383.69
$101,383.69$101,383.69

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,281.72
$3,281.72$3,281.72

-6.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-3.80%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2072
$2.2072$2.2072

-3.28%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,383.69
$101,383.69$101,383.69

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,281.72
$3,281.72$3,281.72

-6.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-3.80%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2072
$2.2072$2.2072

-3.28%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16331
$0.16331$0.16331

-0.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3087
$2.3087$2.3087

+1,439.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21789
$0.21789$0.21789

+1,320.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000247
$0.0000000000000000000000000247$0.0000000000000000000000000247

+257.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05954
$0.05954$0.05954

+68.76%