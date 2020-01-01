Made In USA (MADE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Made In USA (MADE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Made In USA (MADE) informācija

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses.

Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://madeinusa.inc/

Made In USA (MADE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Made In USA (MADE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 387.03K
Kopējais apjoms:
$ 349.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 349.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 387.03K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0012994
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00110582
Made In USA (MADE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Made In USA (MADE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MADE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MADE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MADE tokenomiku, uzzini MADE tokena reāllaika cenu!

MADE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MADE? Mūsu MADE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.