Machine Delusions (MDEL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Machine Delusions (MDEL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Machine Delusions (MDEL) informācija

The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development).

About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile

Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.machinedelusions.com/

Machine Delusions (MDEL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Machine Delusions (MDEL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 15.53K
$ 15.53K
$ 15.53K$ 15.53K
Kopējais apjoms: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 15.53K
$ 15.53K
$ 15.53K$ 15.53K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00142326
$ 0.00142326$ 0.00142326
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Machine Delusions (MDEL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Machine Delusions (MDEL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MDEL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MDEL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MDEL tokenomiku, uzzini MDEL tokena reāllaika cenu!

MDEL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MDEL? Mūsu MDEL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.