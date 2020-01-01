Lynk Coin (LYNK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lynk Coin (LYNK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lynk Coin (LYNK) informācija

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://holdlynk.xyz

Lynk Coin (LYNK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lynk Coin (LYNK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.44M
$ 1.44M
Kopējais apjoms:
$ 999.89M
$ 999.89M
Apjoms apgrozībā:
$ 233.46M
$ 233.46M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.19M
$ 6.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.069168
$ 0.069168
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00343536
$ 0.00343536
Pašreizējā cena:
$ 0.00618936
$ 0.00618936

Lynk Coin (LYNK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lynk Coin (LYNK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LYNK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LYNK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LYNK tokenomiku, uzzini LYNK tokena reāllaika cenu!

LYNK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LYNK? Mūsu LYNK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.