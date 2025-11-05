BiržaDEX+
Reāllaika Lybra cena šodien ir 0.00691647 USD. Seko līdzi reāllaika LBR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LBR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LBR

LBR Cenas informācija

Kas ir LBR

LBR Tehniskais dokuments

LBR Oficiālā tīmekļa vietne

LBR Tokenomika

LBR Cenas prognoze

Lybra logotips

Lybra Cena (LBR)

Nav sarakstā

1 LBR uz USD reāllaika cena:

$0.00691647
-14.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Lybra (LBR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:19:52 (UTC+8)

Lybra (LBR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00585639
24h zemākā
$ 0.00838267
24h augstākā

$ 0.00585639
$ 0.00838267
$ 4.48
$ 0.00585639
+2.65%

-16.20%

-33.20%

-33.20%

Lybra (LBR) reāllaika cena ir $0.00691647. Pēdējo 24 stundu laikā LBR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00585639 līdz augstākajai $ 0.00838267, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LBR visu laiku augstākā cena ir $ 4.48, savukārt zemākā - $ 0.00585639.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LBR ir mainījies par +2.65% pēdējā stundā, par -16.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lybra (LBR) tirgus informācija

$ 287.59K
--
$ 672.65K
41.66M
97,447,143.49599636
Pašreizējais Lybra tirgus maksimums ir $ 287.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LBR apjoms apgrozībā ir 41.66M ar kopējo apjomu 97447143.49599636. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 672.65K.

Lybra (LBR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lybra uz USD bija $ -0.001337979379533161.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lybra uz USD bija $ -0.0033322342.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lybra uz USD bija $ -0.0038294281.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lybra uz USD bija $ -0.020097369149403487.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001337979379533161-16.20%
30 dienas$ -0.0033322342-48.17%
60 dienas$ -0.0038294281-55.36%
90 dienas$ -0.020097369149403487-74.39%

Kas ir Lybra (LBR)?

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lybra cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lybra (LBR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lybra (LBR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lybra prognozes.

Apskati Lybra cenas prognozi!

LBR uz vietējām valūtām

Lybra (LBR) tokenomika

Lybra (LBR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LBR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lybra (LBR)

Kāda ir Lybra (LBR) vērtība šodien?
Reāllaika LBR cena USD ir 0.00691647 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LBR uz USD cena?
Pašreizējā LBR uz USD cena ir $ 0.00691647. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lybra tirgus maksimums?
LBR tirgus maksimums ir $ 287.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LBR apjoms apgrozībā?
LBR apjoms apgrozībā ir 41.66M USD.
Kāda bija LBR vēsturiski augstākā cena?
LBR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.48 USD apmērā.
Kāda bija LBR vēsturiski zemākā cena?
LBR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00585639 USD.
Kāds ir LBR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LBR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LBR šogad kāps augstāk?
LBR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LBR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

