Reāllaika Lunos cena šodien ir 0.00140457 USD. Seko līdzi reāllaika UNO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UNO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UNO

UNO Cenas informācija

Kas ir UNO

UNO Oficiālā tīmekļa vietne

UNO Tokenomika

UNO Cenas prognoze

Lunos logotips

Lunos Cena (UNO)

Nav sarakstā

1 UNO uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Lunos (UNO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:19:36 (UTC+8)

Lunos (UNO) Cenas informācija (USD)

Lunos (UNO) reāllaika cena ir $0.00140457. Pēdējo 24 stundu laikā UNO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00131096 līdz augstākajai $ 0.00142851, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UNO visu laiku augstākā cena ir $ 1.24, savukārt zemākā - $ 0.00131096.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UNO ir mainījies par -0.10% pēdējā stundā, par +3.94% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lunos (UNO) tirgus informācija

Pašreizējais Lunos tirgus maksimums ir $ 325.84K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UNO apjoms apgrozībā ir 231.99M ar kopējo apjomu 317470452.8070446. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 445.91K.

Lunos (UNO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lunos uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lunos uz USD bija $ -0.0003653816.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lunos uz USD bija $ -0.0007280008.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lunos uz USD bija $ -0.001387903470629085.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+3.94%
30 dienas$ -0.0003653816-26.01%
60 dienas$ -0.0007280008-51.83%
90 dienas$ -0.001387903470629085-49.70%

Kas ir Lunos (UNO)?

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lunos (UNO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Lunos cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lunos (UNO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lunos (UNO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lunos prognozes.

Apskati Lunos cenas prognozi!

UNO uz vietējām valūtām

Lunos (UNO) tokenomika

Lunos (UNO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UNO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lunos (UNO)

Kāda ir Lunos (UNO) vērtība šodien?
Reāllaika UNO cena USD ir 0.00140457 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UNO uz USD cena?
Pašreizējā UNO uz USD cena ir $ 0.00140457. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lunos tirgus maksimums?
UNO tirgus maksimums ir $ 325.84K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UNO apjoms apgrozībā?
UNO apjoms apgrozībā ir 231.99M USD.
Kāda bija UNO vēsturiski augstākā cena?
UNO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.24 USD apmērā.
Kāda bija UNO vēsturiski zemākā cena?
UNO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00131096 USD.
Kāds ir UNO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UNO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UNO šogad kāps augstāk?
UNO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UNO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:19:36 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

