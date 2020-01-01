LunarCrush (LUNR) tokenomika

LunarCrush (LUNR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LunarCrush (LUNR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LunarCrush (LUNR) informācija

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn.

Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen.

LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands.

Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lunarcrush.com/earn
Tehniskais dokuments:
https://lunarcrush.com/litepaper.pdf

LunarCrush (LUNR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LunarCrush (LUNR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 336.26K
$ 336.26K$ 336.26K
Kopējais apjoms:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 336.26K
$ 336.26K$ 336.26K
Visu laiku augstākā cena:
$ 13.96
$ 13.96$ 13.96
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135
Pašreizējā cena:
$ 0.0022417
$ 0.0022417$ 0.0022417

LunarCrush (LUNR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LunarCrush (LUNR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LUNR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LUNR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LUNR tokenomiku, uzzini LUNR tokena reāllaika cenu!

LUNR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LUNR? Mūsu LUNR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.