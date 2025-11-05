BiržaDEX+
Reāllaika Lulu the Ostrich cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika LULU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LULU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LULU

LULU Cenas informācija

Kas ir LULU

LULU Oficiālā tīmekļa vietne

LULU Tokenomika

LULU Cenas prognoze

Lulu the Ostrich Cena (LULU)

Nav sarakstā

1 LULU uz USD reāllaika cena:

--
----
-21.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Lulu the Ostrich (LULU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:19:10 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-21.96%

-22.12%

-22.12%

Lulu the Ostrich (LULU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LULU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LULU visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LULU ir mainījies par +0.17% pēdējā stundā, par -21.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lulu the Ostrich (LULU) tirgus informācija

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

--
----

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

Pašreizējais Lulu the Ostrich tirgus maksimums ir $ 6.68K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LULU apjoms apgrozībā ir 999.93M ar kopējo apjomu 999927473.3870248. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.68K.

Lulu the Ostrich (LULU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lulu the Ostrich uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lulu the Ostrich uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lulu the Ostrich uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lulu the Ostrich uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-21.96%
30 dienas$ 0-74.56%
60 dienas$ 0-88.30%
90 dienas$ 0--

Kas ir Lulu the Ostrich (LULU)?

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lulu the Ostrich (LULU) resurss

Oficiālā interneta vietne

Lulu the Ostrich cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lulu the Ostrich (LULU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lulu the Ostrich (LULU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lulu the Ostrich prognozes.

Apskati Lulu the Ostrich cenas prognozi!

LULU uz vietējām valūtām

Lulu the Ostrich (LULU) tokenomika

Lulu the Ostrich (LULU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LULU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lulu the Ostrich (LULU)

Kāda ir Lulu the Ostrich (LULU) vērtība šodien?
Reāllaika LULU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LULU uz USD cena?
Pašreizējā LULU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lulu the Ostrich tirgus maksimums?
LULU tirgus maksimums ir $ 6.68K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LULU apjoms apgrozībā?
LULU apjoms apgrozībā ir 999.93M USD.
Kāda bija LULU vēsturiski augstākā cena?
LULU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija LULU vēsturiski zemākā cena?
LULU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LULU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LULU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LULU šogad kāps augstāk?
LULU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LULU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:19:10 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

