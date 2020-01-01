Lucretius (LUC) tokenomika
"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities.
In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms.
Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."
Lucretius (LUC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Lucretius (LUC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Lucretius (LUC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Lucretius (LUC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LUC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LUC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LUC tokenomiku, uzzini LUC tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.