LUCA (LUCA) tokenomika
LUCA (LUCA) informācija
ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA.
LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially.
Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.
LUCA (LUCA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LUCA (LUCA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LUCA (LUCA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LUCA (LUCA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LUCA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LUCA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LUCA tokenomiku, uzzini LUCA tokena reāllaika cenu!
