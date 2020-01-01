LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LOVECOIN (LOVECOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LOVECOIN (LOVECOIN) informācija

LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It’s a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries.

https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1733714055-scenario-terminal-videogames-txt

Lasi svarīgākos LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.11K
Kopējais apjoms:
$ 998.03M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.11K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LOVECOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LOVECOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LOVECOIN tokenomiku, uzzini LOVECOIN tokena reāllaika cenu!

LOVECOIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LOVECOIN? Mūsu LOVECOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.