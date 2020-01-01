LOULOU (LOULOU) tokenomika
LOULOU (LOULOU) informācija
Memecoin based on sol.
💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶
🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰
🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀
💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸
🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾
🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰
⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸
🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶
🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕
💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
LOULOU (LOULOU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LOULOU (LOULOU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LOULOU (LOULOU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LOULOU (LOULOU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LOULOU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LOULOU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LOULOU tokenomiku, uzzini LOULOU tokena reāllaika cenu!
LOULOU cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LOULOU? Mūsu LOULOU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.