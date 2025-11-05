BiržaDEX+
Reāllaika Louie cena šodien ir 0.00132256 USD. Seko līdzi reāllaika LOUIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LOUIE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Louie cena šodien ir 0.00132256 USD. Seko līdzi reāllaika LOUIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LOUIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LOUIE

LOUIE Cenas informācija

Kas ir LOUIE

LOUIE Oficiālā tīmekļa vietne

LOUIE Tokenomika

LOUIE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Louie logotips

Louie Cena (LOUIE)

Nav sarakstā

1 LOUIE uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Louie (LOUIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:03 (UTC+8)

Louie (LOUIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+1.92%

-6.49%

-31.97%

-31.97%

Louie (LOUIE) reāllaika cena ir $0.00132256. Pēdējo 24 stundu laikā LOUIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00125816 līdz augstākajai $ 0.00144547, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LOUIE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01063902, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LOUIE ir mainījies par +1.92% pēdējā stundā, par -6.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Louie (LOUIE) tirgus informācija

--
----

Pašreizējais Louie tirgus maksimums ir $ 1.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LOUIE apjoms apgrozībā ir 999.41M ar kopējo apjomu 999411127.274. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.32M.

Louie (LOUIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Louie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Louie uz USD bija $ -0.0009936673.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Louie uz USD bija $ -0.0011107623.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Louie uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.49%
30 dienas$ -0.0009936673-75.13%
60 dienas$ -0.0011107623-83.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir Louie (LOUIE)?

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Louie (LOUIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Louie cenas prognoze (USD)

Kāda būs Louie (LOUIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Louie (LOUIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Louie prognozes.

Apskati Louie cenas prognozi!

LOUIE uz vietējām valūtām

Louie (LOUIE) tokenomika

Louie (LOUIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LOUIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Louie (LOUIE)

Kāda ir Louie (LOUIE) vērtība šodien?
Reāllaika LOUIE cena USD ir 0.00132256 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LOUIE uz USD cena?
Pašreizējā LOUIE uz USD cena ir $ 0.00132256. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Louie tirgus maksimums?
LOUIE tirgus maksimums ir $ 1.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LOUIE apjoms apgrozībā?
LOUIE apjoms apgrozībā ir 999.41M USD.
Kāda bija LOUIE vēsturiski augstākā cena?
LOUIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01063902 USD apmērā.
Kāda bija LOUIE vēsturiski zemākā cena?
LOUIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LOUIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LOUIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LOUIE šogad kāps augstāk?
LOUIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LOUIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:03 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

