Lorenzo Wrapped Bitcoin logotips

Lorenzo Wrapped Bitcoin Cena (ENZOBTC)

Nav sarakstā

$106,722
$106,722$106,722
-0.10%1D
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Cenas informācija (USD)

$ 106,330
$ 106,330$ 106,330
$ 106,858
$ 106,858$ 106,858
$ 106,330
$ 106,330$ 106,330

$ 106,858
$ 106,858$ 106,858

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 106,330
$ 106,330$ 106,330

-0.12%

-3.97%

-3.97%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) reāllaika cena ir $106,722. Pēdējo 24 stundu laikā ENZOBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 106,330 līdz augstākajai $ 106,858, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ENZOBTC visu laiku augstākā cena ir $ 115,819, savukārt zemākā - $ 106,330.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ENZOBTC ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) tirgus informācija

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

----

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

2.07K
2.07K 2.07K

2,067.02911143
2,067.02911143 2,067.02911143

Pašreizējais Lorenzo Wrapped Bitcoin tirgus maksimums ir $ 220.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ENZOBTC apjoms apgrozībā ir 2.07K ar kopējo apjomu 2067.02911143. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 220.60M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lorenzo Wrapped Bitcoin uz USD bija $ -136.3979733492.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lorenzo Wrapped Bitcoin uz USD bija $ -3,670.4363850000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lorenzo Wrapped Bitcoin uz USD bija $ -3,366.5775066000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lorenzo Wrapped Bitcoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -136.3979733492-0.12%
30 dienas$ -3,670.4363850000-3.43%
60 dienas$ -3,366.5775066000-3.15%
90 dienas$ 0--

Kas ir Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Lorenzo Wrapped Bitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lorenzo Wrapped Bitcoin prognozes.

Apskati Lorenzo Wrapped Bitcoin cenas prognozi!

ENZOBTC uz vietējām valūtām

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) tokenomika

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ENZOBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Kāda ir Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) vērtība šodien?
Reāllaika ENZOBTC cena USD ir 106,722 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ENZOBTC uz USD cena?
Pašreizējā ENZOBTC uz USD cena ir $ 106,722. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lorenzo Wrapped Bitcoin tirgus maksimums?
ENZOBTC tirgus maksimums ir $ 220.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ENZOBTC apjoms apgrozībā?
ENZOBTC apjoms apgrozībā ir 2.07K USD.
Kāda bija ENZOBTC vēsturiski augstākā cena?
ENZOBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 115,819 USD apmērā.
Kāda bija ENZOBTC vēsturiski zemākā cena?
ENZOBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 106,330 USD.
Kāds ir ENZOBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ENZOBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ENZOBTC šogad kāps augstāk?
ENZOBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ENZOBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:41:02 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

