Born from the whimsical wizard posting vibes found across internet culture, $LORE is a memecoin that turns community creativity into an enchanting journey. It leverages cutting-edge AI to conjure its signature fantasy art style- evoking wizards, quests, and ancient scrolls- while immersing holders in a shared, evolving mythos. Beyond its aesthetic magic, $LORE thrives in a digital zeitgeist, resonating with the lexicon of modern meme culture. Its presence spans platforms weaving itself into the language and imagination of a generation. $LORE is not merely a token but a movement- an artifact of collaboration, storytelling, and timeless intrigue.
Lasi svarīgākos Lore (LORE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Lore (LORE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Lore (LORE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LORE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LORE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
