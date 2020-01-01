LOOPY (LOOPY) tokenomika
$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.
LOOPY (LOOPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LOOPY (LOOPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LOOPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LOOPY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.