LoopBurn (LBP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LoopBurn (LBP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LoopBurn (LBP) informācija

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lpbsonic.xyz
Tehniskais dokuments:
https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn

LoopBurn (LBP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LoopBurn (LBP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 34.68K
$ 34.68K$ 34.68K
Kopējais apjoms:
$ 568.32K
$ 568.32K$ 568.32K
Apjoms apgrozībā:
$ 556.32K
$ 556.32K$ 556.32K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986
Pašreizējā cena:
$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234

LoopBurn (LBP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LoopBurn (LBP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LBP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LBP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LBP tokenomiku, uzzini LBP tokena reāllaika cenu!

LBP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LBP? Mūsu LBP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

