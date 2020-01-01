Loop ETH (LPETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Loop ETH (LPETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Loop ETH (LPETH) informācija

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure.

The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale.

  • Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.
  • Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.
  • dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.loopfi.xyz
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Loop ETH (LPETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Loop ETH (LPETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.27M
Kopējais apjoms:
$ 489.36
Apjoms apgrozībā:
$ 489.36
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.27M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4,775.49
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,543.04
Pašreizējā cena:
$ 4,640.52
Loop ETH (LPETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Loop ETH (LPETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LPETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LPETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LPETH tokenomiku, uzzini LPETH tokena reāllaika cenu!

LPETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LPETH? Mūsu LPETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

