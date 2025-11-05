BiržaDEX+
Reāllaika Looks Good cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SENDIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SENDIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SENDIT

SENDIT Cenas informācija

Kas ir SENDIT

SENDIT Oficiālā tīmekļa vietne

SENDIT Tokenomika

SENDIT Cenas prognoze

Looks Good logotips

Looks Good Cena (SENDIT)

Nav sarakstā

1 SENDIT uz USD reāllaika cena:

$0.00013074
$0.00013074$0.00013074
-3.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Looks Good (SENDIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:18:43 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-3.91%

-57.25%

-57.25%

Looks Good (SENDIT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SENDIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SENDIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00683355, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SENDIT ir mainījies par -0.39% pēdējā stundā, par -3.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -57.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Looks Good (SENDIT) tirgus informācija

$ 71.91K
$ 71.91K$ 71.91K

--
----

$ 130.76K
$ 130.76K$ 130.76K

549.97M
549.97M 549.97M

999,965,146.076346
999,965,146.076346 999,965,146.076346

Pašreizējais Looks Good tirgus maksimums ir $ 71.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SENDIT apjoms apgrozībā ir 549.97M ar kopējo apjomu 999965146.076346. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 130.76K.

Looks Good (SENDIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Looks Good uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Looks Good uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Looks Good uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Looks Good uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.91%
30 dienas$ 0-89.81%
60 dienas$ 0-89.86%
90 dienas$ 0--

Kas ir Looks Good (SENDIT)?

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Looks Good (SENDIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Looks Good cenas prognoze (USD)

Kāda būs Looks Good (SENDIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Looks Good (SENDIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Looks Good prognozes.

Apskati Looks Good cenas prognozi!

SENDIT uz vietējām valūtām

Looks Good (SENDIT) tokenomika

Looks Good (SENDIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SENDIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Looks Good (SENDIT)

Kāda ir Looks Good (SENDIT) vērtība šodien?
Reāllaika SENDIT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SENDIT uz USD cena?
Pašreizējā SENDIT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Looks Good tirgus maksimums?
SENDIT tirgus maksimums ir $ 71.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SENDIT apjoms apgrozībā?
SENDIT apjoms apgrozībā ir 549.97M USD.
Kāda bija SENDIT vēsturiski augstākā cena?
SENDIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00683355 USD apmērā.
Kāda bija SENDIT vēsturiski zemākā cena?
SENDIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SENDIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SENDIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SENDIT šogad kāps augstāk?
SENDIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SENDIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:18:43 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

